«Она просто изумительная!»: Садальский выразил восхищение Карпович

Фото: Youtube / Стас Садальский

Российский актер театра и кино Станислав Садальский признался подписчикам, что он в восторге от актрисы Мирославы Карпович.

— Сейчас в сторону Мирославы идет много оскорблений, но она хорошая девушка, у нее есть прекрасный парень, который ее любит. Хочу поздравить этого молодого человека с тем, что у него есть Карпович, ему повезло! — написал шоумен в своем Instagram.

По его словам, девушка выглядит просто изумительно.

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Актриса Милослава Карпович наиболее известна по роли в телесериале «Папины дочки». Актриса состоит в отношениях с коллегой Павлом Прилучным. Они долго скрывали свои отношения, отказывались обсуждать личную жизнь с прессой, несмотря на то что об их романе было известно уже давно.

Уже почти год звездная пара живет в одном доме. Время от времени журналисты замечают их за покупками в супермаркете. Карпович успела подружиться с детьми Прилучного от брака с Муцениеце, с которой он развелся весной 2020 года после восьми лет брака. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

В апреле Мирослава Карпович спровоцировала слухи о скором браке с Прилучным, продемонстрировав кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.