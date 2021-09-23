«Не люблю неудачников»: Игорь Крутой рассказал о причинах развода с первой женой

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Композитор Игорь Крутой поделился подробностями своей личной жизни. Он рассказал, почему в 1981 году завершился брак с его первой супругой Еленой.

— Я никак не мог устроиться на работу в Ленинграде. И раздается звонок, меня приглашают в оркестр пианистом в Москву. Сложности были с квартирами, — вспоминал исполнитель в эфире программы «Судьба человека».

Вместе с Крутым в эфире принял участие его близкий друг Александр Серов, который рассказал о трудностях в личной жизни, которые происходили в тот период.

— Игорь крутился — это начало любого исполнителя: где-то ты упал, споткнулся. А жена все наблюдает. И вот она бросает фразу: «Игорь, мы с тобой, наверное, разведемся. Я не люблю неудачников», — вспоминает Серов.

Композитор рассказывает, что ему было неприятно слышать такие слова:

— Злости не было. Тогда все совпало: смерть отца, уход Лены. Беда не приходит одна. Начинает все сыпаться. У меня в жизни было несколько периодов таких. Важно сохранить дух, стержень.

В браке с Еленой у них появился сын Николай, с которым Игорь Крутой регулярно поддерживает связь.

Ранее Игорь Крутой в интервью для «Вечерки» рассказал, что влюбляется в каждую исполнительницу своих песен.