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В Кремле заявили, что решений о локдауне и ограничениях в РФ по COVID не принималось

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Кремле заявили, что решений о локдауне и ограничениях в РФ по COVID не принималось
Фото: Администрация президента РФ

На федеральном уровне, а также на уровне администрации президента России решений о введении локдаунов и ограничений, связанных с увеличением числа заболевших COVID-19, не принималось. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По крайней мере, на федеральном уровне, на уровне администрации президента каких-то обсуждений (о введении ограничений и локдаунов — прим. «ВМ») не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов. Все-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее, — заявил Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что, насколько ему известно, «пока где-то каких-то решений не принималось».

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 1331 пациента. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в городе медики вылечили 1 478 681 человека. Число новых случаев заболевания за сутки составляет 3445. В больницу отправились 774 человека.

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