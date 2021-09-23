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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1331 пациента

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1331 пациента
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 1331 пациента. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил Оперштаб Москвы.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в городе медики вылечили 1 478 681 человека.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1331 пациентаФото: Оперштаб

Число новых случаев заболевания за сутки составляет 3445. В больницу отправились 774 человека. К аппарату ИВЛ подключены 303 пациента. Скончались 54 заболевших, передает Telegram-канал оперштаба.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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