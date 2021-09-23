Поддельные лекарства для лечения COVID-19 обнаружили в аптеке в Москве

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Преступную схему по сбыту фальсифицированных лекарственных препаратов раскрыли в Москве. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По данным следствия, в июле этого года оперативники провели контрольную закупку в одной из аптек столицы. Стражи порядка оформили через интернет заказ на приобретение двух упаковок препарата RoActemra за 177 тысяч рублей. Лекарство курьер доставил на Курский вокзал Москвы.

По причине того, что купленные лекарства имели явные признаки фальсификата, в аптеке и на складе правоохранители провели обыски. Там они обнаружили и изъяли партии различных медицинских средств, которые, по предварительным данным, были похищены из государственных учреждений здравоохранения.

— Производителем закупленных лекарственных препаратов является крупная иностранная фармацевтическая компания, которая по результатам проведенного расследования в глобальной системе классифицировала препарат как подтвержденный фальсификат, — рассказала Елена Марковская.

По ее словам, в настоящее время специалисты провели исследования изъятых лекарственных препаратов и установили лиц, причастных к сбыту фальсифицированных лекарств. Некоторые их них уже дали признательные показания.

Следователи устанавливают местонахождение всех участников преступной группы, а также лабораторий по изготовлению фальсифицированных препаратов.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий», — заключила Марковская.

В сентябре участковый полицейский района Марьино задержал местную жительницу, обвиняемую в использовании заведомо подложного сертификата о вакцинации от коронавируса.