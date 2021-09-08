На юго-востоке Москвы из-за поддельного сертификата о вакцинации задержали женщину

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Участковый полицейский района Марьино задержал местную жительницу, обвиняемую в использовании заведомо подложного сертификата о вакцинации от коронавируса.

Сомнениявозникли после того, как женщина пришла в районную поликлинику и спросила, почему не считывается QR-код выданного ей документа о прививке. Медицинские работники передали информацию о возможной подделке полицейским, сообщается на портале МВД–медиа.

В ходе проверки участковый выяснил, что женщина приобрела сертификат на одном из сайтов в интернете, заплатив за него 21 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 Уголовного кодекса России, подозреваемая дала обязательство о явке.

В июле сообщалось, что было заблокировано уже около тысячи сайтов, продающих поддельные сертификаты. За их незаконное распространение, в зависимости от тяжести последствий для здоровья людей, продавцам грозит ограничение свободы и денежные штрафы от нескольких сотен тысяч до пары миллионов рублей.

Покупка поддельного сертификата также является уголовно-наказуемым преступлением и наказывается денежным штрафом до 80 тысяч рублей, годом исправительных работ или ограничением свободы до пяти лет.