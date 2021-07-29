Почти тысячу сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами заблокировали в России

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С начала 2021 года в России было заблокировано 976 интернет-ресурсов, содержащих сведения о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

При этом с каждым месяцем количество таких сайтов возрастало: в марте был заблокирован один ресурс, в апреле — пять, в мае — семь, в июне — 29, в июле — 934.

В Роскомнадзоре напомнили об ответственности за распространение фейков (недостоверной информации) в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если распространенные сведения привели к смерти человека или иным тяжким последствиям, штраф составит от полутора до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы возрастет до пяти лет.

Как уточнил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, ответственность грозит не только продавцам, но покупателям поддельных сертификатов. Даже если они никого не заразили, а просто предоставили в том или ином общественном заведении подложный документ, была создана угроза здоровью и безопасности других людей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила, что в действиях злоумышленников всегда можно найти цифровой след, несмотря на применяемые ими технические уловки для сохранения анонимности. В результате правоохранительные органы выявляют таких лиц и привлекают их к ответственности, цитируют Мизулину «Известия».

В Москве ведется активная борьба с распространением и использованием фальшивых медицинских документов. Так, столичная полиция задержала 30-летнего приезжего, который изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Мужчина размещал объявления о продаже сертификатов в интернете. Заказы клиентам доставлялись с помощью курьера.

Всего с начала 2021 года московская полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.