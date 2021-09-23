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Выставка «Единство непохожих» откроется в галерее «Беляево»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Единство непохожих» откроется в галерее «Беляево»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Егише Татевосян

Галерея «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Единство непохожих», приуроченную ко Всемирному дню психического здоровья.

Посетители увидят работы художников студии изобразительного творчества «Преображение» при Психиатрической клинической больнице имени Н. А. Алексеева. Авторы натюрмортов, пейзажей, абстрактных композиций, бытового и анималистического жанров обладают сложившимся стилем и уникальным взглядом на жизнь.

Изобразительное искусство дает человеку возможность откровенно говорить о том, что важно, указывать обществу на глобальные проблемы его существования, искать ответы на личные вопросы.

Выставка является одним из проектов городского фестиваля PSYFEST, программа которого направлена на преодоление устоявшихся в социуме стереотипов по отношению к людям с особенностями психического развития.

Выставка открыта с 10 по 17 октября, сообщается на сайте галереи.

В галерее «Солнцево» с 3 октября открывается выставка «Музыка», которая отправит посетителей в путешествие по миру музыкальной индустрии, этапам ее становления и развития в СССР и за рубежом.

Гости увидят раритетные обложки виниловых пластинок, редкие модели электрогитар, портреты известных музыкантов. Кроме того, здесь можно встретиться с коллекционерами, художниками, музыкантами и послушать живые выступления.

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