Росреестр выявил 9756 ДДУ на рынке нежилой недвижимости в августе

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Управление Росреестра по Москве в августе 2021 года выявило 9756 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный показатель на восемь процентов больше месячного уровня 2020 года. С начала года в Москве заключили 88 423 договора. Из них на первичном рынке жилой недвижимости зарегистрировано 58 642 договора, что на 40 процентов больше показателей прошлого года.

Нежилой фонд в августе зафиксировал 3368 ДДУ с ростом в восемь процентов по сравнению с 2020 годом. Также москвичи зарегистрировали 29 781 договор с нежильем. Это максимальное значение за восемь месяцев.

— В целом за первые восемь месяцев Управлением установлен новый рекорд — свыше 88 тысяч регистраций на первичном рынке Москвы, ранее максимальное значение было как раз два года назад — 73,5 тысячи ДДУ, — отметил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

При этом в управление столичного Росреестра в июле 2021 года поступило 54 435 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот показатель вырос в полтора раза (плюс 47 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 069) и в 1,8 раза (плюс 83 процента) по сравнению с июлем 2019 года (29 695).