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Ресторатор Алексей Васильчук: Вопрос целесообразности онлайн-голосования в XXI веке даже не стоит обсуждать

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Ресторатор Алексей Васильчук: Вопрос целесообразности онлайн-голосования в XXI веке даже не стоит обсуждать
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Вопрос целесообразности электронного голосования в 21 веке даже не стоит обсуждать. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, ресторатор, совладелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

Он добавил, что акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» полезны, так как позволяют горожанам выигрывать квартиры и машины. Кроме того акция поддерживает бизнес — магазины и рестораны, в которых москвичи тратят полученные баллы.

— Во-первых, не все живут по месту прописки — вот я, например, живу за городом, прописан в городе - и поехать, потратить полдня, чтобы голосовать, всегда проблематично, — отметил Васильчук.

По его словам, в современном мире нельзя отрицать научно-технический прогресс, ведь в настоящее время уже множество услуг перевели в электронный формат.

Победителей программы «Миллион призов» определили среди участников онлайн-голосования. За три дня розыгрыша призы выиграли 250 242 человека.

Всего было разыграно 37,5 тысячи призов, в том числе шесть однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.

Электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября. Жители столицы голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы — в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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