Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Ходынский бульвар завоевал наивысшую оценку по международным стандартам Healthy Streets и Active Design

Дарья Чентаева

Город
Ходынский бульвар завоевал наивысшую оценку по международным стандартам Healthy Streets и Active Design
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Студенты Высшей школы урбанистики оценили соответствие столичных улиц международным стандартам проектирования здоровой среды. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Они оценили московские улицы по международным стандартам Healthy Streets и Active Design, которые позволяют измерить влияние городской среды на человека. Стандарт Healthy Streets анализирует качество улиц, удобство пешеходного перемещения, безопасность и привлекательность городского пространства и наличие мест для отдыха. Active Design представляет собой набор принципов планирования и устройства города, которые способствуют физической активности горожан, — отметил Сергей Левкин.

Глава департамента добавил, что самую высокую оценку по обоим стандартам присвоили Ходынскому бульвару. Причинами послужили близость парка «Ходынское поле», низкая скорость транспортного потока, комфортное расположение остановок общественного транспорта и разнообразие мест для отдыха горожан.

Наивысший показатель «Места для остановки и отдыха» стандарта Healthy Streets удостоились улицы Мытная, Новомарьинская и Ленинский проспект. На их территориях было проведено озеленение и создано большое количество широких тротуаров.

— С точки зрения принципа Active Design оценивались многофункциональность, обеспеченность остановками общественного транспорта и зонами парковки, а также парками и детскими площадками. Самые высокие показатели — у Чертановской, Мытной и Красноказарменной улиц, — сообщил Сергей Левкин.

Последние строчки в рейтинге заняли Кутузовский и Волгоградский проспект. На них не развиты велоинфраструктуры, недостаток пешеходных переходов, шум и высокая скорость автомобильного трафика, сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам Сергея Левкина, Москва следует мировым трендам на создание комфортных городских территорий. В приоритете градостроительного развития мэр столицы Сергей Собянин назвал безопасность и комфорт горожан. По его поручению в Москве успешно реализуется программа благоустройства «Моя улица».

Читайте также:
МоскваБлагоустройствомосковские улицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте