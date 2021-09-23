Ходынский бульвар завоевал наивысшую оценку по международным стандартам Healthy Streets и Active Design

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Студенты Высшей школы урбанистики оценили соответствие столичных улиц международным стандартам проектирования здоровой среды. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Они оценили московские улицы по международным стандартам Healthy Streets и Active Design, которые позволяют измерить влияние городской среды на человека. Стандарт Healthy Streets анализирует качество улиц, удобство пешеходного перемещения, безопасность и привлекательность городского пространства и наличие мест для отдыха. Active Design представляет собой набор принципов планирования и устройства города, которые способствуют физической активности горожан, — отметил Сергей Левкин.

Глава департамента добавил, что самую высокую оценку по обоим стандартам присвоили Ходынскому бульвару. Причинами послужили близость парка «Ходынское поле», низкая скорость транспортного потока, комфортное расположение остановок общественного транспорта и разнообразие мест для отдыха горожан.

Наивысший показатель «Места для остановки и отдыха» стандарта Healthy Streets удостоились улицы Мытная, Новомарьинская и Ленинский проспект. На их территориях было проведено озеленение и создано большое количество широких тротуаров.

— С точки зрения принципа Active Design оценивались многофункциональность, обеспеченность остановками общественного транспорта и зонами парковки, а также парками и детскими площадками. Самые высокие показатели — у Чертановской, Мытной и Красноказарменной улиц, — сообщил Сергей Левкин.

Последние строчки в рейтинге заняли Кутузовский и Волгоградский проспект. На них не развиты велоинфраструктуры, недостаток пешеходных переходов, шум и высокая скорость автомобильного трафика, сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам Сергея Левкина, Москва следует мировым трендам на создание комфортных городских территорий. В приоритете градостроительного развития мэр столицы Сергей Собянин назвал безопасность и комфорт горожан. По его поручению в Москве успешно реализуется программа благоустройства «Моя улица».