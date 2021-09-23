Новая дорожная сеть из трех хорд и рокады откроется в Москве до конца 2023 года

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До конца 2023 года в Москве появится новая дорожна сеть из трех хорд и Южной рокады. Об этом ТАСС рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что будет завершено строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

— По состоянию на сентябрь 2021 года запущено 205 километров дорог — 65 процентов от общей протяженности всех четырех магистралей. В том числе построены и открыты для жителей и гостей столицы 108 искусственных сооружений, 55 пешеходных переходов, — отметил Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время для московских автомобилистов полностью открыта Северо-Западная хорда длиной 83 километра. На Северо-Восточной хорде запущено восемь участков протяженностью 88 километров. При этом на Южной рокаде открыты три участка. Их длина составляет 31,5 километра.

Рафик Загрутдинов уточнил, что длина всех трех хорд и рокады должна составить 138 километров.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице.

Создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.