Роскомнадзор рассказал о борьбе с «запрещенкой» в соцсетях

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Специальной ответственности для владельцев соцсетей за неудаление противоправной информации пока не установлено, однако при отсутствии их реакции на запрещенный контент им грозят штрафы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ранее появилась информация о том, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска нежелательного фотографического материала и видеоконтента в интернете. Разработка получила название «Окулус». Система будет работать на основе искусственного интеллекта. Как рассказали представители ГРЧЦ, это поможет в значительной степени увеличить эффективность нововведения.

В Роскомнадзоре напомнили, что с 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает социальные сети осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию. Соцсети должны ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной работы. Закон вступил в силу в текущем году, поэтому отчет с информацией о количестве удаленных за год материалов интернет-сервисы опубликуют в 2022 году.

— На текущий момент интернет-площадки не обязаны предоставлять в Роскомнадзор отчет о самостоятельно удаленных запрещенных материалах. Статистику по количеству удаленного соцсетями противоправного контента ведомство ведет на основании контроля исполнения направленных площадкам требований. Для оперативного удаления запрещенных материалов, размещенных в соцсетях, Роскомнадзор взаимодействует со службами модерации интернет-ресурсов. Российские социальные сети своевременно реагируют на обращения службы и удаляют противоправный контент, — рассказали в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора с начала 2020 года и по 31 июля 2021 года службы модерации российских социальных сетей удалили свыше 84 тысяч запрещенных материалов.

— Специальной ответственности для владельцев соцсетей пока не установлено, но на них распространяются общие нормы КоАП РФ. Согласно статье 13.41 КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации для юрлиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей, — напомнили в Роскомнадзоре.

Повышенные штрафы для юрлиц, до 8 миллионов рублей, предусмотрены указанной статьей за неудаление контента с экстремистскими и пронаркотическими материалами, а также с детской порнографией.

— За повторное совершение таких административных правонарушений штрафы для юрлиц составляют от 1/20 до 1/5 совокупного размера суммы годовой выручки компании, — уточнили в ведомстве.