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Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления

Анастасия Колоскова

Происшествия
Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, 3 Карта всех событий

Задымление в подвале пятиэтажного учебного здания в Басманном районе Москвы произошло днем в четверг, 23 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС по городу подтвердили вызов, сообщив, что информация о задымлении в административном здании по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 3, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 13 часов 49 минут.

— На место выехали пожарно-спасательные подразделения, — сказал представитель ведомства.

По словам источника «ВМ», из здания эвакуировались около ста человек. В доме, где произошло задымление, находятся факультеты Высшей школы экономики.

Позже стало известно, что в подвале, где идет реконструкция, загорелся строительный мусор.

— Происходило возгорание строительного мусора в подвале на площади один квадратный метр. В подвале и на первом этаже проходит реконструкция. В 14:32 пожар ликвидировали, — заключили в пресс-службе МЧС по городу.

До этого стало известно, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ангаре в подмосковной Черноголовке.

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