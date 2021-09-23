«Приглашаю коллег отметить»: Симоньян польщена попаданием под новые санкции США

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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарина Симоньян попала под новые санкции США. Она заявила, что польщена этим.

— Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной, — сказала Симоньян РИА Новости.

В перечень санкций вошли 35 россиян. Среди них в списке есть журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Роман Абрамович, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил данный законопроект. По мнению Вашингтона, россияне в списке причастны к нарушениям прав человека.

Законопроект был внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что Россия ответит на новые санкции США. Об этом заявил заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.