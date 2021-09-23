Жители более 150 домов переедут по программе реновации в Хорошево-Мнемниках

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Жители более 150 домов в районе Хорошево-Мнемники переедут по программе реновации в новостройки. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В целом большой объем переселения в Мневниках — 155 домов, значительно. В целом неплохо ситуация складывается для района — 10 стартовых площадок, восемь домов находятся в проектировании, строительстве, два построены. Для жителей рядом стоящих домов найдем хорошие дома для переселения, чтобы было комфортно и никто не волновался, — рассказал он.

Мэр посетил открытие первой новостройки по программе реновации в районе. Она расположилась на улице Демьяна Бедного и уже стала домом для части жителей соседнего здания, а также для людей, живущих в доме возле станции метро «Народное ополчение».

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что по программе реновации в Хорошево-Мнемниках переселят более 31 тысячи человек. Они получат новые квартиры в 11 стартовых площадках, общая жилая площадь которых 143,8 тысячи квадратных метров. Пока полностью готовы три новостройки, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в районе Люблино построят 11 домов по программе реновации. Восемь новостроек уже ввели в эксплуатацию в данном районе. Их общая площадь составила почти 142 тысячи квадратных метров.