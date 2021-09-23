Курьер на велосипеде сбил коляску с ребенком в одном из районов Москвы

Велокурьер в Москве наехал на коляску с ребенком. Кадры аварии выложили в Сеть очевидцы.

На кадрах видно, как женщина в спешке переходит перекресток. Когда они с ребенком оказываются на тротуаре, в коляску врезается велосипедист. По всей видимости, он не успел затормозить на мокрой дороге. В результате ДТП коляска с ребенком перевернулась.

Видео: Telegram-канал «Москва сейчас»

Мама ребенка сразу бросилась в драку. Чуть позднее прохожие помогли поставить коляску обратно на колеса.

На данный момент информации о состоянии ребенка нет.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на юге Москвы. Автомобиль скорой помощи, двигавшийся по Ореховому бульвару, выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем, который ехал со стороны улицы Генерала Белова. От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.

В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка скорой. С предварительным диагнозом «ушиб живота» ее госпитализировали в медучреждение.