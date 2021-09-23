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Движение на юге Москвы восстановили после ДТП со скорой

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение на юге Москвы восстановили после ДТП со скорой
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Генерала Белова, 33А Карта всех событий

Движение восстановили после ДТП с участием легковушки и машины скорой помощи на перекрестке улицы Генерала Белова и Орехового бульвара. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого пресс-служба столичной ГИБДД сообщала, что автомобиль скорой помощи, двигавшийся по Ореховому бульвару, выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем, который ехал со стороны улицы Генерала Белова. От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.

В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка скорой. С предварительным диагнозом «ушиб живота» ее госпитализировали в медучреждение.

21 сентября в столичной Госавтоинспекции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen.

После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом. Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм.

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