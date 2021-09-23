Восемь детей погибли в ДТП на дорогах Москвы с начала года

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За восемь месяцев текущего года в авариях на дорогах столицы погибли восемь детей, а травмы получили свыше 500 несовершеннолетних. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

— Мы провели исследование в школах: почти 60 процентов наездов на детей-пешеходов в Москве происходит из-за превышения скорости водителями, — отметили в ведомстве.

При этом часть ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения случается в зоне пешеходных переходов.

Также в Telegram-канале «Госавтоинспекции Москвы» водителям посоветовали поговорить со своими детьми о безопасности передвижения по улицам города.

В понедельник, 20 сентября, в ведомстве рассказали, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек.

В Госавтоинспекции столицы подчеркнули, что на 23 человека автомобили совершили наезд в зоне пешеходного перехода. Всего ранения различной степени тяжести на прошлой неделе получили 173 человека. Также за данный период инспекторы зафиксировали семь наездов на велосипедистов.