Синоптик пообещал москвичам «старое бабье лето» на следующей неделе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На следующей неделе в столице ожидается солнечная погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов. В город придет «старое бабье лето». Об этом в четверг, 23 сентября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье, с 24 по 26 сентября, будет еще довольно прохладно: температура опустится на три градуса ниже положенной климатической нормы и составит 7–12 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3–8 градусов. В этот период из-за «закручивания «осой» циклонической спирали» будет дождливо и облачно.

Потепления стоит ждать 28 сентября. На Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, под которым и окажется Москва.

— Москва попадет в центр этого атмосферного «купола» уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет «ясно». Начнется настоящее, пусть и старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду, — рассказал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он предупредил, что такое давление негативно скажется на состоянии гипертоников.

Также метеоролог сообщил, что особого тепла ожидать не следует — ночи стали длиннее, а дни короче. По ночам воздух будет остывать до 0–5 градусов. Днем он нагреется до 10–15 градусов. Кроме того, ожидается высокий уровень солнечной активности: уровень ультрафиолета составит три единицы, что равно летнему периоду. Осенью он обычно составляет ноль.

Вместе с потеплением в Москву придет и золотая осень. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек ее наступление уже в конце текущей недели. По его словам, золотой осенью считается нежаркая погода, во время которой сухие листья окрашиваются во множество оттенков. При этом погода обычно солнечная.