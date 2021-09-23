Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Елецкая улица, 22/25 Карта всех событий

Пострадавший от столкновения с курьером на велосипеде ребенок госпитализирован. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в 11 утра недалеко от дома 22/25 на улице Елецкой. Курьер на велосипеде не справился с управлением и наехал на женщину с коляской.

— Годовалый ребенок направлен в ГКБ. Велосипедист доставлен полицейскими в ОВД. По данному факту проводится проверка, — заключили в пресс-службе ведомства.

Кадры аварии выложили в Сети очевидцы.

На них видно, как женщина в спешке переходит перекресток. Когда они с ребенком оказываются на тротуаре, в коляску врезается велосипедист.

Мама ребенка сразу бросилась в драку. Чуть позднее прохожие помогли поставить коляску обратно на колеса.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на юге Москвы. Автомобиль скорой помощи, двигавшийся по Ореховому бульвару, выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем, который ехал со стороны улицы Генерала Белова. От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка скорой. С предварительным диагнозом «ушиб живота» ее госпитализировали в медучреждение.