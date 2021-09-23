Эстония обвинила российский самолет в пересечении воздушной границы страны

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Российский самолет А-50 якобы нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

— Самолет ВВС России А-50 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел 22 сентября около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. У самолета был план полета, но он следовал с выключенным транспондером, и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой, — говорится в сообщении пресс-службы.

Российского посла в Эстонии Антона петрова вызвали в МИД государства, где вручили соответствующую ноту, сообщает пресс-служба иностранного ведомства.

— С точки зрения Эстонии речь идет о крайне прискорбном и серьезном инциденте, ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым, — передает текст документа РИА Новости.

Отмечается, что по данным эстонских военных, этот случай стал уже шестым за последний год.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у прибалтийских стран нет оснований бояться действий России. По его мнению, страх, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не является обоснованным.