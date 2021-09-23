Нацист Оберлендер умер в Канаде до начала своей депортации

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В Канаде на 98-м году жизни скончался нацистский преступник Гельмут Оберлендер. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказала семья покойного.

Гельмут Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а», действовавшей в Ейске, сообщает местное издание Global News.

В феврале 2020 года стало известно, что Следственный комитет РФ попросил канадские власти предоставить материалы дел в отношении Оберлендера.

Как уточняется, преступление произошло в октябре 1942 года. Нацистские солдаты умертвили в грузовиках с газовыми камерами более 200 детей. По данному факту недавно возбудили уголовное дело о геноциде.

По версии правоохранителей, Оберлендер состоял на службе переводчиком в особой команде в концентрационном лагере Освенцим. Это подразделение, как считается, имеет отношение к ряду преступлений. В 1940–1960-х некоторых его членов задержали, после чего определили для них наказания. Осужденные признали свою вину в карательной деятельности.

Оберлендер избежал наказания после окончания Второй мировой войны, а впоследствии эмигрировал в Канаду. Гражданства его лишили в декабре 2019 года, обвинив в попытке скрыть факт службы в зондеркоманде.

В том же месяце сообщалось, что Канада начала процесс его депортации из страны, но до конца процесса он не дожил.