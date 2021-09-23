«Сколько можно пить?»: рэпер Птаха заявил о желании закрыть московские бары

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Рэп-исполнитель Птаха выступил с инициативой заняться организацией досуга у молодежи. По его мнению, молодые люди умеют отдыхать только при помощи алкоголя.

Рэпер и Андрей Иванов, лидер движения «Мотомосква» в эфире сетевого вещания «Вечернй Москвы» рассказали о том, в чем суть инициативы и почему эта проблема сейчас стоит так остро.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Птаха против баров

— Хотелось видеть больше площадок для развлечения молодежи и меньше питейных заведений. Особое внимание нужно уделить спальным районам. И речь не о том, чтобы раскрасить дома, а увеличить работу с молодежью, — считает рэпер. — То количество питейных заведений, которое существует, их слишком много. И у нас нет выбора. Или бухать, или ничего. У нас мало мест, где молодежь может хорошо провести время. У нас XXI век, можно заниматься развитием темы IT, это могут быть секции бокса, борьбы, рисования, чтобы люди что-то изобретали. Кроме как бухать нет мест. Пятница-суббота — молодежь от 14 до 24 лет сидит по клубам.

Рэпер уточняет, что он не против всех увеселительных заведений, главное, по его мнению, — мера.

Андрей Иванов поддерживает инициативу музыканта.

— Молодежь отдыхать совершенно не умеет, и многое крутится вокруг алкоголя, наркотиков. В русской культуре последние 150 лет алкоголь присутствует. Я против наливаек у подъездов, алкоголь должен быть культурным. Поставьте площадки для воркаута, батутные центры. Они еще есть в Москве. Отъехали от Москвы, город Домодедово. Дальше – Кашира, Липецк. Там вообще что-нибудь есть? — спрашивает Иванов.

В августе 2021 года рэпер Птаха перенес операцию в одной из московских больниц: исполнителю удалили желчный пузырь, о чем он рассказал своим подписчикам прямо из палаты.