Эксперты оценили отмену штрафа за превышение средней скорости в России

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Метод контроля средней скорости — самый эффективный инструмент по борьбе с аварийностью и смертностью на дорогах. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО».

Отмечается, что этот метод успешно применяют в Великобритании, Ирландии, Австрии, Бельгии и Италии.

— В Московской области в местах установки камер на среднюю скорость результаты по борьбе с ДТП и их последствиями выше средних по региону. По итогам 2020 года на участках применения средней скорости общее количество ДТП сократилось на 45 процентов (в среднем на 17 процентов) по сравнению с 2019 годом, количество погибших и пострадавших уменьшилось на 48 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в среднем на 12 процентов), — рассказали эксперты.

Контроль средней скорости помогает бороться с мигрирующими очагами ДТП — когда после установки обычной камеры место аварии просто смещается на несколько сотен метров. Новый метод покрывает значительную территорию в несколько километров и не дает появиться мигрирующим очагам столкновений.

— Также контроль за средней скоростью помогает сделать автомобильный поток более равномерным и нейтрализует так называемый «эффект кенгуру», когда водители тормозят перед камерой и снова набирают скорость, проехав ее, создавая таким образом аварийные ситуации, — назвали еще одно преимущество в «ОКО».

С помощью этого метода водители могут при небольшом превышении скорости снизить ее и избежать штрафа, который бы обязательно последовал при превышении под объективом обычной камеры.

Метод контроля средней скорости похож на контроль мгновенной — только производит измерения на в несколько раз большей территории.

— Несмотря на то что метод контроля средней скорости на протяженном участке не вызывает никаких вопросов у экспертов и давно используется в ряде европейских стран, в России остается проблемой отставание буквы закона от технологического прогресса. Вопрос остро стоит уже более года. Ассоциация «ОКО» совместно с рабочей группой ОНФ направляла предложение о приведении КоАП в соответствие с существующими технологическими возможностями ФВФ и внесении понятия «средней скорости» в КоАП в Минюст в мае 2020 года, — сетуют специалисты.

Внедрение такого метода, по мнению ассоциации, поможет значительно снизить количество смертей на дорогах России. Этот показатель в стране остается одним из самых высоких в Европе.

До этого сообщалось, что водителей в России перестали штрафовать за превышение средней скорости. В настоящее время в реестре правонарушений не содержатся штрафы по данной статье. Так, в России не штрафуют за превышение средней скорости с августа текущего года, при этом в Подмосковье — с мая.