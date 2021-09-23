Водителей в России перестали штрафовать за превышение средней скорости

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

В ГИБДД прекратили выносить автомобилистам штрафы за превышение средней скорости. Об этом рассказали в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУ ОБДД) МВД России.

В настоящее время в реестре правонарушений не содержатся штрафы по данной статье. Так, в России не штрафуют за превышение средней скорости с августа текущего года, при этом в Подмосковье — с мая.

В апреле этого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам внести в правительство предложения «по законодательному закреплению ответственности» при превышении средней скорости, пишет «Коммерсантъ».

Также ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и «пьяную» езду. Кроме того, был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве. Так, чаще всего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного (ПДД) движения в России несут безработные мужчины со средним профессиональным образованием.

Автоэксперт рассказал «Вечерней Москве», в каких случаях можно проехать на красный свет. Водитель может двигаться на запрещающий сигнал при повороте, если светофор регулирует движение перпендикулярного потока.