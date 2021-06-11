Назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Данные за последние 2,5 года говорят о том, что чаще всего участниками аварий в нетрезвом виде в Москве являются водители в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД в пятницу, 11 июня.

Уточняется, что на втором месте находятся люди от 25 до 30 лет, на третьем — от 35 до 40 лет, а на четвертом — от 20 до 25 лет.

За пять месяцев этого года в столице произошло 133 ДТП в нетрезвом состоянии, за аналогичный период в 2020 году их было 187.

Сотрудники ДПС смогли пресечь передвижение 4873 нетрезвых водителей в Москве с начала года, отмечает ТАСС.

Ранее ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и пьяную езду.

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