ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и пьяную езду

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Чаще всего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного (ПДД) движения в России несут безработные мужчины со средним профессиональным образованием. Об этом свидетельствуют результаты исследования Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В 2020 году за ДТП было осуждено 63 059 мужчин, что составляет 94 процента от числа всех осужденных. При этом за нарушение ПДД уголовную ответственность понесли 2370 женщин, что составляет 3,6 процента от общего числа осужденных.

Административное наказание за нарушение ПДД чаще всего несут россияне, которые входят в возрастную группу от 18 до 24 лет. Возраст осужденных за повторную пьяную езду варьируется от 25 до 49 лет. Отмечается, что в авариях, которые спровоцировали водители в возрасте от 14 до 24 лет и старше 50 лет, есть погибшие и пострадавшие.

В прошлом году 56 процента или 36 664 осужденных за ДТП или пьяную езду были нетрудоспособными лицами, у них отсутствовал постоянный источник дохода. Около 31 процента или 20 695 осужденных были рабочими, три процента — коммерческими служащими, а два процента — предпринимателями.

Порядка 41,5 процента россиян, которых осудили за нарушение ПДД, имеют среднее профессионально образование, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду.

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