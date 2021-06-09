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Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду
Фото: pixabay.com

Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Госдума ужесточила уголовную ответственность за повторную езду в пьяном виде до трех лет лишения свободы. В среду, 9 июня, закон приняли на пленарном заседании Госдумы в окончательном третьем чтении.

Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Также нарушители могут понести наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет. Кроме того, автомобилисты, которые несколько раз ездили в нетрезвом виде, будут лишаться водительских прав на срок до шести лет, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аренду самокатов приостановили в Санкт-Петербурге.

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