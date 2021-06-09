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Аренду самокатов приостановили в Санкт-Петербурге
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аренду самокатов приостановили в Санкт-Петербурге

Анастасия Волоснова

Транспорт

Сервисы для аренды самокатов приостановили свою работу в Санкт-Петербурге в среду, 9 июня. Операторы Whoosh, Red Wheels, Urent, Eleven, Mangoo и ScooBee временно убрали с карты все свои самокаты.

Напомним, в Смольном приняли решение ограничить скорость передвижения на самокате до десяти километров в час в центре города.

— Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!, — говорится в сообщении оператора Whoosh.

В мае в Санкт-Петербурге мужчины на электросамокатах наехали на прохожего, после чего подрались с ним. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее под колеса электросамокатов попадали дети.

Кроме того, дела возбуждали по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после чего в офисах сервисов проката самокатов стали проводить обыски, пишет ТАСС.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей самокатов соблюдать ПДД.

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электросамокатыСанкт-Петербургтранспорт
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