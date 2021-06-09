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Карту «Тройка» с индивидуальным дизайном оформили более четырех тысяч раз
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

Карту «Тройка» с индивидуальным дизайном оформили более четырех тысяч раз

Илья Ашуров

Город

Более четырех тысяч карт «Тройка» с индивидуальным дизайном оформили пассажиры столичного транспорта. Большую часть из них приобрели в сувенирном магазине столичного метрополитена и в приложении «Метро Москвы».

— На свой проездной пассажиры смогли нанести фотографию, фамилию, имя и отчество владельца, а также выбрать один из девяти предложенных вариантов дизайна. Стоимость эксклюзивной карты в приложении «Метро Москвы» или на сайте shop.mosmetro.ru — 200 рублей, — рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, «Тройку» с эксклюзивным дизайном можно получить при покупке билета «Единый» на 365 дней. А приложение «Метро Москвы» позволяет покупать проездные билеты, пополнять свою карту «Тройка», строить маршруты на общественном транспорте и многое другое. На сегодняшний день этим сервисом пользуются пять миллионов человек.

В 2021 году карта «Тройка» начнет работать в Ленинградской области и Хабаровском крае. Соответствующее соглашение мэр Москвы Сергей Собянин подписал с главами указанных регионов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Читайте также: Чат-бот московского метро будет интегрирован в остальной городской транспорт

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