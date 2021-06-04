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Карта «Тройка» появится в 2021 году в Ленинградской области и Хабаровском крае
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Карта «Тройка» появится в 2021 году в Ленинградской области и Хабаровском крае

Иван Юминов

Город

Карта «Тройка» начнет работать в Ленинградской области и Хабаровском крае в этом году. Соответствующее соглашение мэр Москвы Сергей Собянин подписал с главами указанных регионов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.​

— Подписан ряд соглашений на ПМЭФ, в том числе с регионами. До конца года планируем запустить нашу транспортную карту «Тройка» в Ленинградской области и Хабаровском крае, — рассказал глава города.

Проездной уже работает в Московской, Тульской и Ярославской областях, Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре, отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Самарской областью.

Читайте также: Наталья Сергунина: МИК заключил международные соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ

карта «Тройка»Сергей СобянинПМЭФ-2021
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