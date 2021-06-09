МВД России не поддержало идею снижения максимальной скорости в городах

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Министерство внутренних дел (МВД) России выступило против снижения максимальной скорости в городах до 30 километров в час, а также порога наказания за превышение с 20 до 10 километров в час. Об этом в среду, 9 июня, заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, авторы такой инициативы думают вовсе не о безопасности дорожного движения в российских городах, а о взимании большего числа штрафов с водителей, сообщает РИА Новости.

— МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 километров в час в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час, — сказал Михаил Черников.

Ранее автоэксперт рассказал, что идея снизить скоростной режим на ряде улиц внутри населенных пунктов может привести к резкому росту количества автомобильных штрафов.

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