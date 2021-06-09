«Число штрафов будет зашкаливать»: автоэксперт разъяснил нюансы снижения скорости до 30 км/ч

Фото: Андрей Никеричев, АГН Москва

Идея снизить скоростной режим на ряде улиц внутри населенных пунктов и городов до 30 км/ч абсолютно разумна, но может удесятерить количество штрафов для водителей. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал координатор движения «Общество синих ведерок», автоблогер Петр Шкуматов, комментируя заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

Шкуматов отметил, что лично заслушал предложение Митрошина во вторник, 8 июня. При этом собеседник издания указал, что многие СМИ выдернули из контекста главное: Митрошин озвучил данную инициативу в контексте безопасности владельцев самокатов.

— Он выступал по самокатам и говорил в контексте небольшого числа улиц, которые имеют интенсивное пешеходное движение. На таких улицах возможен сниженный скоростной режим, но Митрошин не говорил про города, про МКАД, про выездные магистрали! Он подчеркнул, что подход к каждой улице должен быть индивидуальным, — пояснил Шкуматов.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

По его мнению, идея, за которую ратует Госавтоинспекция, является абсолютно разумной и должна реализовываться на дорогах, где наблюдается очень серьезный поток пешеходов, самокатов, велосипедов. Вместе с тем Шкуматов отметил, что на таких улицах уже сейчас почти все водители ездят с минимальными скоростями, а потому движение там «абсолютно спокойное».

Помимо этого, собеседник «ВМ» заверил, что предложение ГИБДД не приведет к усилению напряженности на дорогах, но вполне может вылиться в рост количества штрафов «на порядок, а то и больше».

— Их число будет в 10 раз больше. У нас 95 процентов нарушений — штрафы за превышение скорости от 20 до 40 километров в час. При этом камеры стоят не там, где много пешеходов и самокатов, а там, где наиболее интенсивное автомобильное движение. Если там поставить скоростной режим, количество штрафов будет просто зашкаливать, — предупредил эксперт.

Он уточнил, что штраф в размере 500 рублей «прилетает» с каждой зафиксировавшей нарушение камеры, а их ставят каждые 500 метров.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин ранее заявил, что ГИБДД поддерживает снижение скорости с 60 до 30 километров в час на некоторых улицах. Митрошин подчеркнул, что работать над этой идеей нужно очень аккуратно, разбирая каждую ситуацию индивидуально, «иначе этот бред никто не будет исполнять».

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