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Стало известно, сколько будет стоить обеспечение работы «суверенного Рунета»

Михаил Алимов

Общество
Стало известно, сколько будет стоить обеспечение работы «суверенного Рунета»
Фото: Pexels

За три года в развитие отечественного Рунета планируется инвестировать 31 миллиард рублей. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает РБК со ссылкой на материалы госбюджета РФ.

Журналисты издания изучили проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Из него следует, что в 2022 году на «финансирование мероприятий по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования» могут потратить до 10,8 миллиарда рублей. В 2023 и 2024 году — 10,3 и 9,5 миллиарда рублей соответственно.

Обеспечение работы отечественного сегмента интернета начали реализовывать после вступления в силу поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в ноябре 2019 года. Для этого Роскомнадзор должен установить на все сети связи в стране специальные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). С их помощью в случае угрозы извне ведомство сможет регулировать трафик в стране.

В июле сообщалось, что в России успешно протестировали работу Рунета при отключении от глобальной Сети. Учения проводили в стране с 15 июня по 15 июля. Их целью было обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. В мероприятиях по отключению Рунета приняли участие все операторы «большой четверки». Кроме того, к учениям присоединились «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

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