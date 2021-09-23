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Австралийский диетолог назвал семь основных правил эффективного похудения

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Австралийский диетолог назвал семь основных правил эффективного похудения
Фото: pixabay.com

Австралийский диетолог Мелисса Майер назвала семь эффективных и основных правил во время снижения веса. Об этом сообщили в четверг, 23 сентября, в зарубежном издании Body and soul.

Врач отметила, что для сохранения формы после похудения следует выработать привычку к правильному питанию. Кратковременные диеты, жесткие ограничения в рационе или детокс не поспособствуют качественному и длительному эффекту. Также Мелисса Майер порекомендовала не запрещать определенные продукты полностью, а лишь ограничить количество их потребления.

— Нет необходимости обходиться без еды, которую вы любите, например, без хлеба или макарон. Но лучше наслаждаться ими в разумных количествах, — заявил эксперт.

Также диетолог посоветовала обогатить ежедневный рацион овощами и цельнозерновыми продуктами питания. Каждый прием пищи должен включить в себя и белок. Например, яйца, мясо или молочные продукты. Такая диета позволит снижать вес, но не голодать, отмечает специалист.

Мелисса Майер также напомнила о регулярных физических нагрузках и порекомендовала алкогольные и газированные напитки заменить обычной водой, цитирует слова медика «Московский комсомолец».

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, почему крайне опасно глотать жвачку.

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