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Врач рассказала об эффективных средствах от мигрени во время коронавируса

Виктория Сикерина

Общество
Врач рассказала об эффективных средствах от мигрени во время коронавируса
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Обычно коронавирусная инфекция сопровождается отсутствием запахов и вкусов, высокой температурой тела, усталостью, ломкой и сильными болями в голове. Украинский врач-пульмонолог Светлана Гук в четверг, 23 сентября, назвала эффективные методы борьбы с мигренью во время COVID-19.

Медик отметила, что справиться с таким недугом помогут парацетамол и лекарственные препараты, содержащие мефенаминовую кислоту и витамин С.

Также Светлана Гук порекомендовала заразившимся вирусом не пытаться сбивать повышенную температуру тела. Если градусник показывает отметку ниже 38 градусов, то лучше перетерпеть это состояние без помощи лекарств.

Однако врач напомнила, что не обращать внимание на головную боль опасно для здоровья. В случае ухудшения состояние следует немедленно обратиться к специалисту, цитирует издание «Невские новости» слова врача.

В среду, 22 сентября, доктор медицинских наук, главврач поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, что сильный врожденный иммунитет зачастую не способен полностью защитить человека от коронавирусной инфекции. Организму гораздо легче перенести заболевание с помощью приобретенной иммунной системы.

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