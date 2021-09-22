Иммунолог перечислила факторы, которые способны ослабить иммунную систему человека

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Сильный врожденный иммунитет зачастую не способен полностью защитить человека от коронавирусной инфекции. Организму гораздо легче перенести заболевание с помощью приобретенной иммунной системы. Такое мнение в среду, 22 сентября, высказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Она отметила, что защищаться от вируса с помощью приобретенных после болезни антител достаточно рискованное решение. По ее словам, каждый человек индивидуально реагирует на инфекцию. Иногда заболевание может вызвать серьезные последствия.

— Если вдруг люди заболевают после вакцинации, то болеют они в легкой форме. Как правило, без каких-либо легочных осложнений. Если и бывают какие-то поражения легких, то это до 10 процентов. У нас при вакцинации формируются «клетки памяти». При встрече с коронавирусом они сами активно начинают защищать наш организм, — заявила врач.

Наталья Шиндряева добавила, что в зимний период года организм человека и его иммунитет особенно восприимчивы к заболеваниям. Также она подчеркнула, что в зоне риска по коронавирусу по-прежнему остаются пожилые люди.

— Плохой иммунитет у тех, кто мало двигается, много сидит, плохо питается. Это снижает личную защиту. Мы рекомендуем следить за собой и соблюдать все противоэпидемические мероприятия: носить маски, избегать людных мест, и, конечно, сделать вакцинацию, — цитирует иммунолога ИА «НСН».

В среду, 22 сентября, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что кардинальных изменений во временных методических рекомендациях Минздрава по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией нет.