Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Иммунолог прокомментировал новые рекомендации Минздрава по борьбе с COVID-19

Виктория Храменкова

Общество
Иммунолог прокомментировал новые рекомендации Минздрава по борьбе с COVID-19
Фото: pexels.com/freestocks.org

Временные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией получили новую версию. Кардинальных изменений в тактике лечения и диагностики они не содержат. Об этом в беседе с «Радио 1» сказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Туда добавили препарат, который используется как противоастматическое средство. Для среднетяжелых и тяжелых пациентов убрали противовирусный препарат с очень слабой эффективностью. Немного поменялась тактика проведения лучевой диагностики. Но в отличие от предшествующих изменений, которые мы наблюдали в десятой версии, например, и до этого никаких радикальных перемен нет. Так что двигаемся в том же направлении, что и полугодом ранее. Никаких существенных изменений в диагностике, профилактике и лечении не произошло, — рассказал Крючков.

Версия методических рекомендаций стала уже 12-й. Она была подготовлена ведущими российскими экспертами. Из перечня лекарств были убраны «Умифеновир» и «Арбидол», а средство «Будесонид» было включено в список.

В Москве 22 сентября вылечились от коронавирусной инфекции 1353 человека, сообщает оперштаб столицы. С момента начала пандемии в городе врачи вылечили 1 477 350 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 36 регионах России наблюдается рост заражения COVID-19.

Читайте также:
КоронавирусРоспотребназорМинздрав РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Все мнения
О проекте