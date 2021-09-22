Иммунолог прокомментировал новые рекомендации Минздрава по борьбе с COVID-19

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Временные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией получили новую версию. Кардинальных изменений в тактике лечения и диагностики они не содержат. Об этом в беседе с «Радио 1» сказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Туда добавили препарат, который используется как противоастматическое средство. Для среднетяжелых и тяжелых пациентов убрали противовирусный препарат с очень слабой эффективностью. Немного поменялась тактика проведения лучевой диагностики. Но в отличие от предшествующих изменений, которые мы наблюдали в десятой версии, например, и до этого никаких радикальных перемен нет. Так что двигаемся в том же направлении, что и полугодом ранее. Никаких существенных изменений в диагностике, профилактике и лечении не произошло, — рассказал Крючков.

Версия методических рекомендаций стала уже 12-й. Она была подготовлена ведущими российскими экспертами. Из перечня лекарств были убраны «Умифеновир» и «Арбидол», а средство «Будесонид» было включено в список.

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