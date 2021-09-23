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Ученые обнаружили в Африке устойчивую к лекарствам форму малярии

Михаил Алимов

В мире
Ученые обнаружили в Африке устойчивую к лекарствам форму малярии
Фото: freeimages.com

В Северной Уганде найдена новая форма малярии, которая устойчива к самому распространенному лекарству от болезни. Об этом сообщает «Мир24».

Ученые взяли образцы крови у людей, которые лечились артемизином — основным препаратом от малярии. Почти у 20 процентов малярийного плазмодия к 2019 году появились мутации. Они влияли на сопротивляемость лекарственным препаратам и их эффективность. Из-за этого пациенты гораздо дольше избавляются от паразитов, вызывающих это заболевание.

По словам специалистов, неуязвимая форма появилась именно в Уганде, хоть ее проявления встречали и в Руанде. Ученые предрекли возможное распространение такой малярии по всей территории Африки.

Чтобы лечение было эффективным, теперь врачи должны вместе с арметизином использовать не два, а три препарата. Исследование ученых опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.

В августе сообщалось, что через укус комара человеку может передаваться ряд инфекционных заболеваний. Кроме дирофилярий, кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней. Среди них специалисты назвали туляремию, лихорадку Западного Нила, японский энцефалит, вирусы комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадки Батаи, Синдбис (карельская), Семлики.

Источник: mir24.tv

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