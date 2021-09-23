«Женщина редкой, штучной красоты»: Климова восхитила поклонников новыми снимками

Фото: instagram.com/klimovagram

Российская артистка Екатерина Климова в четверг, 23 сентября, на персональной странице в Instagram опубликовала новые фотографии. На снимках звезда предстала в романтичном образе. Его дополнили небрежно уложенные волосы, макияж в розовых оттенках и уютный свитер молочного цвета.

Поклонники актрисы тут же отреагировали на пост. Многие подписчики восхитились красотой, утонченностью и нежностью Екатерины Климовой. Также пользователи пожелали артистке женского счастья и карьерных успехов.

«Шикарная женщина! Красавица, что тут скажешь»; «Катюша прелесть!»; «Блеск!»; «Неземная красотка!»; «Желаю тебе личного женского счастья, найди его наконец!»; «Женщина редкой штучной красоты», —написали поклонники.

Однако некоторые заметили грусть в глазах Екатерины Климовой.

— «Очень красивые, но грустные глаза»; «Екатерина, дай вам Бог сил», — отметили пользователи.

17 сентября Климова приняла участие в модной фотосессии и примерила несколько образов иразместила видео на своей странице в социальных сетях. Поклонники также пришли в восторг от красоты 43-летней артистки и ее фигуры и засыпали ее комплиментами.