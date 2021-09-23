Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Женщина редкой, штучной красоты»: Климова восхитила поклонников новыми снимками

Виктория Сикерина

Общество
«Женщина редкой, штучной красоты»: Климова восхитила поклонников новыми снимками
Фото: instagram.com/klimovagram

Российская артистка Екатерина Климова в четверг, 23 сентября, на персональной странице в Instagram опубликовала новые фотографии. На снимках звезда предстала в романтичном образе. Его дополнили небрежно уложенные волосы, макияж в розовых оттенках и уютный свитер молочного цвета.

Поклонники актрисы тут же отреагировали на пост. Многие подписчики восхитились красотой, утонченностью и нежностью Екатерины Климовой. Также пользователи пожелали артистке женского счастья и карьерных успехов.

«Шикарная женщина! Красавица, что тут скажешь»; «Катюша прелесть!»; «Блеск!»; «Неземная красотка!»; «Желаю тебе личного женского счастья, найди его наконец!»; «Женщина редкой штучной красоты», —написали поклонники.

Однако некоторые заметили грусть в глазах Екатерины Климовой.

— «Очень красивые, но грустные глаза»; «Екатерина, дай вам Бог сил», — отметили пользователи.

17 сентября Климова приняла участие в модной фотосессии и примерила несколько образов иразместила видео на своей странице в социальных сетях. Поклонники также пришли в восторг от красоты 43-летней артистки и ее фигуры и засыпали ее комплиментами.

Читайте также:
Екатерина КлимовапоклонникиШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте