«Восторг просто!»: Екатерина Климова показала модную фотосессию

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова приняла участие в модной фотосессии и примерила несколько образов. Она разместила видео на своей странице в соцсети Instagram.

Сначала артистка отметилась в струящемся шелковом наряде и сапогах. А потом звезда присела на спинку дивана. Она переоделась в трикотажное платье свободного кроя. Наряд позволил ей открыть стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от красоты 43-летней артистки и ее фигуры и засыпали ее комплиментами.

«Восторг просто!»; «Екатерина, вы просто шикарная девушка»; «Вы так молодо выглядите, что назвать вас женщиной — кощунство»; «Какие формы, вы богиня»; «Эти ноги безупречные»; «Красоты не отнять», — прокомментировали пользователи.

Стало известно, сколько Екатерина Климова тратит на образование детей. Она воспитывает четверых детей, на жизнь которых тратит немалые суммы. Старшая дочь артистки учится на факультете журналистики в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.