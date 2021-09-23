Диетолог Гинзбург рассказал о пользе острой еды при мигрени

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Эффективным способом борьбы с сильной головной болью является острая пища. Такое заявление в четверг, 23 сентября, сделал врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он отметил, что острая еда, даже с содержанием красного перца чили, оказывает благоприятное воздействие на работу болевых рецепторов.

— То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах, — сообщил Михаил Гинзбург.

Его коллега, медик Сергей Агапкин добавил, что такой рацион помогает лишь при определенной боли. Если человек испытывает болевые ощущения от затылочной мигрени или головной боли тройничного нерва, то в качестве лекарства можно употребить острую пищу, цитирует слова эксперта издание «Невские новости».

В четверг, 23 сентября, украинский врач-пульмонолог Светлана Гук назвала эффективные методы борьбы с мигренью во время COVID-19. Специалист напомнила, что не обращать внимание на головную боль опасно для здоровья.