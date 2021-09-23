Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о терактах в московском метро в 2010 году

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Генпрокуратура РФ утвердила обвинения по уголовному делу о терактах на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве, унесших в 2010 году жизни 39 человек. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

— Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек, — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Нуров участвовал сразу в нескольких преступлениях — незаконно изготавливал взрывчатые вещества, состоял в преступном сообществе и банде, а также участвовал в совершении терактов. Следствие отмечает, что он был связным — перевозил членов незаконной организации с места на место, прятал их от полиции и помогал планировать теракты в метро. Нуров полностью признал свою вину.

— После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, — сообщает пресс-служба.

29 марта 2010 года на Сокольнической линии Московского метрополитена в утренний «час пик» на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» две террористки-смертницы привели в действие безоболочные взрывные устройства. 40 человек погибли, более 140 получили ранения различной степени тяжести.