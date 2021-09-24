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500 тысяч на руки: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
500 тысяч на руки: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: Unsplash

Хирург-имплантолог, Fullstack Developer, разработчики Java и Python, а также DevOps-инженер — самые высокооплачиваемые вакансии сентября в российской столице. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в исследовательском центре SuperJob.

По данным сервиса, самую большую зарплату обещают хирургу-имплантологу.

— В одной из московских клиник ищут хирурга-имплантолога, которому готовы платить на руки 500 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов, — сообщили аналитики.

Остальные вакансии, вошедшие в топ-5, связаны с IT. Так, одному из работодателей нужен разработчик Python уровня Middle или Senior, обещанная зарплата — до 350 тысяч в месяц. Другая компания тоже ищет специалиста уровня Middle или Senior на такую же зарплату в области Java. Еще один работодатель готов платить от 345 тысяч DevOps-инженеру.

До 430 тысяч обещают в одной иностранной компании человеку, который будет выполнять функции Fullstack Developer: специалиста, принимающего участие во всех этапах создания проекта.

— Человеку на должности Fullstack Developer будут платить от 350 до 430 тысяч в месяц. Работа удаленная, офис компании находится в Варшаве, — рассказали в SuperJob.

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