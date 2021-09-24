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Пассажирка рейса Москва — Владивосток провоцировала драку с экипажем

Юлия Курганова

Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Владивосток провоцировала драку с экипажем
Фото: Pexels

Сотрудники полиции задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва — Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о пассажирке, которая нарушала общественный порядок на борту самолета из Москвы. Полицейские задержали 30-летнюю женщину.

Установлено, что задержанная, находясь на борту самолета, курила электронную сигарету, оскорбляла членов экипажа, требования бортпроводников занять посадочное место игнорировала, провоцировала драку с сотрудниками экипажа, тем самым создавала угрозу безопасности полета.

На женщину составили протоколы об административных правонарушениях. Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Справившего нужду пассажира бизнес-класса S7 привлекли к административной ответственности. Нарушителем, устроившим пьяный дебош на воздушном судне, оказался 33-летний житель Рязанской области. После приземления борта сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту Домодедово, где составили на него протокол.

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