Наталья Сергунина рассказала о спецпрограмме конкурса «Доброволец Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Серия волонтерских акций и мастер-классов в рамках конкурса «Доброволец Москвы — 2021» стартовала в столице. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Одно из нововведений конкурса «Доброволец Москвы» в 2021 году — возможность для горожан принять участие в разносторонней волонтерской программе. Она предполагает патриотические, культурные, социально ориентированные и экологические акции. Организатором марафона добрых дел выступает ресурсный центр «Мосволонтер», — заявила заммэра столицы.

Отмечается, что мероприятия пройдут в электронном и очном форматах.

Наталья Сергунина рассказала, что на Ленинградском проспекте до конца сентября горожане смогут передать канцелярские принадлежности для школьников из малообеспеченных и многодетных семей в рамках акции «#МыВместе соберем ребенка в школу».

Также 17 октября москвичам предложат принять участие в субботнике в парке Музея-усадьбы «Архангельское» Также для посетителей проведут экскурсию по парковой территории.

А 25 октября в столице начнется акция «Подарки пожилым». Желающие смогут собрать для людей старшего возраста новогодние подарки.

Приют «#НакормиСобаку» пригласил горожан на акцию в поддержку животных. Мероприятие состоится в декабре. Неравнодушные граждане смогут порадовать питомцев сухим кормом, игрушками, поводками и теплыми лежанками.

Отправить заявку на участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021» можно до 26 октября на официальном сайте.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что центр «Мосволонтер» открыл для москвичей школу тренеров «Обучай». В учреждении будет проходить подготовка волонтеров, которые в будущем смогут сами преподавать основы добровольчества.