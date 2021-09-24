Древние города и история письменности: бесплатные лекции пройдут на ВДНХ в День туризма

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Бесплатные экскурсии и лекции пройдут на ВДНХ во Всемирный день туризма — 27 сентября. О том, какие мероприятия стоит посетить, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Так, 25, 26 и 27 сентября в 12:00 и 16:00 гостей парка приглашают на экскурсию, которая посвящена одному из самых знаковых мест ВДНХ — павильону «Рабочий и колхозница». В ходе мероприятия слушатели узнают об авторе композиции, об истории монумента, а также смогут подняться на крышу объекта, откуда им откроется потрясающий вид на Москву.

26 сентября в 15:00 и в 18:00 на ВДНХ состоится экскурсия «Как кириллица по Руси путешествовала». Она пройдет в центре славянской письменности «Слово». В ходе лекции горожане смогут узнать интересные факты о древних городах, окунуться в разные исторические эпохи, а также узнают об устройстве и работе первых книгопечатных фабрик.

В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» в 13:00 состоится встреча под названием «В космос по путевке». На ней гостям парка расскажут об организации космического туризма в современном мире. Спикерами будут летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин и глава представительства компании по организации космических туристических полетов в РФ Сергей Костенко.

26 сентября в 16:00 москвичи также смогут посетить космический дайджест, в ходе которого председатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник поведает о первой целиком туристической миссии в космос. Через два часа — в 18:00 — гости парка смогут переместиться на лекцию «Космический туризм», в ходе которой им расскажут о способах отправиться в космос в качестве путешественника. Для всех мероприятий необходима предварительная регистрация, подытожили на mos.ru.