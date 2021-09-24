Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость коронавирусом осенью

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России текущей осенью ожидается ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, показатели осени 2021 года будут зависеть от соблюдения гражданами правил профилактики по борьбе с COVID-19.

— Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию, — заявил он.

Горелов добавил, что гражданам России все еще необходимо носить маски. Он уточнил, что для стран Азии эта мера профилактики и вовсе стала нормой.

Эксперт подытожил, что уже около 40 миллионов человек вакцинировались от инфекции и некоторые люди переболели COVID-19, однако для достижения коллективного иммунитета в стране должно быть больше привитых граждан, передает РИА Новости.

Отсутствие коллективного иммунитета спровоцировало резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. Она, как и Александр Горелов, отметила, что рост числа заболевших произошел из-за недостаточного количества вакцинированных граждан и миграции населения.