Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Активные граждане» за три недели заказали все товары, представленные столичными НКО

Полина Долганова

Город
«Активные граждане» за три недели заказали все товары, представленные столичными НКО
Фото: Pexels

Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» выкупили за баллы все 590 товаров, которые были созданы подопечными социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Товары были представлены в магазине поощрений с 26 августа.

По словам директора специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирины Швец, с проектом «Социальный маркетплейс» сотрудничают уже более 20 московских НКО.

— Мы очень рады, что первая партия товаров понравилась пользователям сервиса «Активный гражданин» и была так быстро раскуплена, — рассказала она.

Так, первой организацией, подопечные которой представили свои изделия в магазине поощрений, стала благотворительная общественная организация инвалидов «Центр адаптации и развития «Изумрудный город». В ней подростки и люди старшего возраста с психическими расстройствами проходят социальную и трудовую реабилитации.

В скором времени в магазине проекта «Активный гражданин» появятся товары и других столичных НКО, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Итоги очередного, проводимого уже 20 лет конкурса грантов на реализацию социальных проектов подвели в Москве 17 сентября. В нем приняли участие 799 НКО, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Победители конкурса получили гранты, которые направят на поддержку добрых дел. В их число вошли организации, представившие 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других соци­альных организаций.

Читайте также:
товары и услугимосквичиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте