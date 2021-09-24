«Активные граждане» за три недели заказали все товары, представленные столичными НКО

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Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» выкупили за баллы все 590 товаров, которые были созданы подопечными социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Товары были представлены в магазине поощрений с 26 августа.

По словам директора специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирины Швец, с проектом «Социальный маркетплейс» сотрудничают уже более 20 московских НКО.

— Мы очень рады, что первая партия товаров понравилась пользователям сервиса «Активный гражданин» и была так быстро раскуплена, — рассказала она.

Так, первой организацией, подопечные которой представили свои изделия в магазине поощрений, стала благотворительная общественная организация инвалидов «Центр адаптации и развития «Изумрудный город». В ней подростки и люди старшего возраста с психическими расстройствами проходят социальную и трудовую реабилитации.

В скором времени в магазине проекта «Активный гражданин» появятся товары и других столичных НКО, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Итоги очередного, проводимого уже 20 лет конкурса грантов на реализацию социальных проектов подвели в Москве 17 сентября. В нем приняли участие 799 НКО, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Победители конкурса получили гранты, которые направят на поддержку добрых дел. В их число вошли организации, представившие 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других соци­альных организаций.